Grilz, Albatross sparisce dalle sale di un cinema dell'hinterland milanese. Jurassic fa il pienone.

Puff, il mistero si infittisce: "Albatross", il film di Giulio Base dedicato alla tragica vita del reporter triestino Almerigo Grilz, sparisce dalle sale italiane dopo only poche settimane, mentre "Jurassic" fa il pieno di pubblico. Un vero e proprio colpo di scena che solleva domande su censura, critiche e il coraggio di raccontare verità scomode. Qual è il motivo dietro questa cancellazione improvvisa?

Chi ha paura di Almerigo Grilz? Dopo le critiche preventive, il Manifesto, Repubblic a, Dagospia e perfino il Pd di Trieste, ad Albatross, il film scritto e diretto da Giulio Base (prodotto da Eagle pictures) che ricostruisce la vita del reporter triestino morto in Mozambico 38 anni mentre filmava la guerra, arriva il boicottaggio nelle sale cinematografiche. Uscito lo scorso 3 luglio in alcuni cinema d'Italia la pellicola è già scomparsa. Puff, volatilizzata. È successo in una sala dell'hinterland milanese come racconta Lorenzo Cafarchio dalle colonne di Libero. La storia è presto narrata: è domenica, piove, e si ritrova insieme alla fidanzata e a una coppia di amici davanti al cinema dove in programma Albatross.