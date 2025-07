Castelfranco Piandiscò Parte un progetto di valorizzazione dell’Abbazia di Soffena

Castelfranco Piandiscò si prepara a valorizzare uno dei tesori del suo patrimonio: l'abbazia di Soffena. Con un accordo storico tra il Comune e i Musei Nazionali della Toscana, si apre una nuova fase di tutela, promozione e fruizione di questo straordinario monumento. Un passo importante per condividere con tutti la bellezza e la storia che questa meraviglia custodisce. Ecco cosa cambierà per il nostro territorio.

Arezzo, 09 luglio 2025 – Una novità importante per uno dei monumenti più belli del nostro territorio, la Badia di Soffena. E'stato infatti siglato ieri proprio all'interno della Badia l'accordo di collaborazione fra il comune di Castelfranco Piandiscò, nella persona del sindaco Michele Rossi, e il dottor Stefano Casciu della Direzione regionale dei Musei nazionali della Toscana. L'accordo, che con la firma di oggi è divenuto fomale, prevede che da ora in avanti il??Comune da oggi in poi potrà collaborare fattivamente alla valorizzazione del complesso architettonico attraverso eventi, manifestazioni e attività aperte al pubblico, comprese visite aperte ai cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it