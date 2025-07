Scambia il tecnico della caldaia per l' amante dell' ex moglie e lo aggredisce | Accecato dalla gelosia

Tutto è accaduto, davanti alla casa della donna. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, travolto dalla gelosia e dall’ossessione, ha scambiato il tecnico della caldaia per l’amante dell’ex moglie e, accecato dalla rabbia, lo ha aggredito violentemente. Un gesto impulsivo che rischia di cambiare radicalmente le vite di tutti i coinvolti, dimostrando quanto possa essere pericolosa una passione mal gestita. La vicenda si prepara ora a un epilogo giudiziario, con l’udienza prevista a dicembre.

Un episodio di gelosia morbosa ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Ceccano, dove un uomo di 45 anni ha aggredito un tecnico della caldaia scambiandolo per l' amante dell'ex moglie. L'operaio, ancora fortemente provato dalla fine del matrimonio, è ora accusato di violenza privata e percosse, e dovrà comparire in tribunale il prossimo dicembre. L'aggressione. Tutto è accaduto, davanti alla casa della donna. Secondo quanto ricostruito, il 45enne – che non accettava la separazione dalla moglie, terminata per " incomprensioni caratteriali " – si trovava nei pressi dell'abitazione quando ha visto entrare un uomo.

