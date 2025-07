Alla caserma dei carabinieri di Portonovo non è rimasta neanche l’insegna

La storica caserma dei Carabinieri di Portonovo, un punto di riferimento per la comunità locale, sta purtroppo chiudendo i battenti. La notizia, ormai quasi ufficiale, ha suscitato preoccupazione e mobilitazione tra cittadini, amministratori e forze dell’ordine, che hanno cercato di salvare questa importante presenza sul territorio. Ma quali saranno le ripercussioni di questa decisione e come si evolverà la situazione? Restate con noi per scoprire gli sviluppi.

Da qualche tempo la notizia era non ufficiale ma ufficiosa: la caserma dei carabinieri di Portonovo, località poco a est di Medicina, chiude. Per salvare la stazione ci sono state raccolte firme e incontri tra Prefettura, i comandi dei carabinieri di Bologna e Imola e i sindaci dei Comuni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

