The Gringo Hunters | la storia vera dietro la serie Netflix

Scopri la storia affascinante e nascosta dietro "The Gringo Hunters", la serie Netflix che porta alla luce le azioni di una squadra segreta di agenti messicani impegnati da oltre vent'anni nel fronteggiare i fuggitivi stranieri. Tra missioni audaci e sfide morali, questa squadra opera a Tijuana con uno scopo preciso: garantire giustizia e ordine lungo il confine. Ma qual è il vero volto di questa operazione? Scopriamolo insieme.

Da oltre vent’anni, una squadra speciale di agenti di polizia messicani opera in silenzio lungo il confine settentrionale per rintracciare e deportare i fuggitivi stranieri che attraversano il Messico per sfuggire alle accuse penali nei loro paesi d’origine. Conosciuta ufficiosamente come The Gringo Hunters, la squadra opera da Tijuana ed è specializzata nel localizzare e rimuovere questi fuggitivi, per lo più americani, che entrano in Messico nella speranza di sfuggire al sistema giudiziario statunitense. Ufficialmente, si chiama Unità di collegamento internazionale della polizia dello Stato della Bassa California. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

