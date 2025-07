Wimbledon Sinner-Shelton | Jannik lotta col braccio fasciato è già duello show Live 3-4 | ?Cobolli sfida Djokovic fra poco in campo

Il mondo del tennis si accende con l’attesa sfida di Wimbledon, dove Jannik Sinner, armato di determinazione e un braccio fasciato, torna in campo dopo aver superato l'ostacolo Dimitrov. La tensione è palpabile: tra duelli emozionanti e momenti di pura adrenalina, il giovane talento italiano si prepara a affrontare il leggendario Djokovic. Riuscirà Jannik a lasciare il segno in questa sfida epica? Rimanete sintonizzati!

Jannik di nuovo in campo dopo aver superato lo scoglio Dimitrov, con il bulgaro che si è ritirato nel terzo set. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Wimbledon, Sinner-Shelton: Jannik lotta col braccio fasciato, è già duello show Live 3-4 | ?Cobolli sfida Djokovic, fra poco in campo

In questa notizia si parla di: jannik - wimbledon - sinner - shelton

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Dopo l'infortunio al gomito, Jannik Sinner si sta concentrando per recuperare in vista di Wimbledon. Con meno di 48 ore a disposizione, l’azzurro ha raggiunto i quarti grazie al ritiro di Dimitrov, ma la sua presenza contro Ben Shelton resta ancora in bilico.

Tra venticinque minuti circa, Jannik #Sinner scenderà in campo contro Ben #Shelton a #WIMBLEDON Vai su X

Chiamata per le semifinali a Wimbledon Jannik Sinner Ben Shelton Flavio Cobolli Novak Djokovic Vai su Facebook

Wimbledon, oggi in campo Sinner/Shelton e Cobolli/Djokovic. Alcaraz e Fritz in semifinale - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Jannik Sinner spazza via i dubbi: sarà in campo nel quarto di finale con Ben Shelton; Sinner: test ok, oggi il quarto con Shelton.

Wimbledon, Sinner sfida l'americano Shelton per la semifinale - Jannik Sinner in campo contro Ben Shelton per una sfida che vale la semifinale del torneo Slam sull'erba: il risultato in tempo reale e le fasi salienti della gara ... ilgiornale.it scrive

Sinner e Shelton, oggi a Wimbledon 2025 i quarti di finale: quando si gioca e dove vederla in tv - Nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio sul Campo 1 di Wimbledon 2025 andrà in scena la sfida tra Sinner e Shelton: in palio c'è la semifinale del torneo londinese ... Da vogue.it