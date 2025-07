Nel Castello Alfonsino un appuntamento speciale dedicato alla storia del territorio

Nel cuore di Brindisi, il Castello Alfonsino si apre a un affascinante viaggio nel passato. Sabato 12 luglio alle 19:15, l'associazione Le Colonne organizza un evento speciale in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brindisi Lecce, per scoprire le storie e i segreti di questo simbolo storico. Un'occasione unica per immergersi nella memoria del territorio e vivere un'esperienza indimenticabile.

BRINDISI -Â Nell'ambito del progetto di valorizzazione del Castello Alfonsino - Forte a Mare, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce, l'associazione Le Colonne propone, per sabato 12 luglio, alle 19:15, un appuntamento dedicata alla storia del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

