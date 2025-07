La doccia va fatta subito dopo una sessione di sport o è meglio aspettare?

Fare la doccia subito dopo aver sudato può sembrare la decisione naturale, ma in realtà potrebbe non essere la scelta migliore per la salute della tua pelle e il recupero muscolare. Scopriamo insieme quando è il momento ideale per rinfrescarsi e come farlo nel modo più corretto, affinché il tuo allenamento porti i migliori risultati senza compromettere il benessere della tua pelle e del corpo.

Fare la doccia dopo un'attività fisica è la scelta migliore? Hai appena sudato le proverbiali sette camicie in palestra, la maglietta ti si è appiccicata alla schiena, hai il viso rosso e una voglia irresistibile di buttarti sotto la doccia. Anche se questo impulso è del tutto normale, non è una buona idea. Inoltre, se ti senti sempre un po' giù dopo l'allenamento o hai dei dolori muscolari, forse è perché fai la doccia nel momento sbagliato. Ecco perché. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, è importante notare che oggi si tende a fare più attività fisica. Secondo i dati di una recente ricerca dell' Istituto nazionale per la gioventù e l'educazione popolare condotta in Francia, per fare un esempio concreto a noi vicino, nel 2023 il 60% dei francesi di età superiore ai 15 anni praticava un'attività fisica almeno una volta alla settimana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La doccia va fatta subito dopo una sessione di sport o è meglio aspettare?

In questa notizia si parla di: doccia - fatta - subito - sessione

F1, doccia fredda Ferrari: Leclerc il più veloce ad Abu Dhabi, ma sarà penalizzato; Non solo doposole: le cure di bellezza da fare quando comincia il tramonto; “Grande Fratello Vip”, dalla prima doccia di Franceska alle lacrime di Myriam.

Doccia subito dopo l’allenamento: sì o no? L'opinione dell'esperto - Una bella doccia calda, fatta al momento giusto, ci ripagherà dello sforzo regalandoci qualche meraviglioso istante di relax. Riporta elle.com

Doccia dopo lo sport? Meglio aspettare: ecco perché - Quando chiudi una sessione di sport con le gambe che tremano e il respiro ancora accelerato, l’ultima cosa che dovrebbe accadere è quella che invece quasi tutti fanno: entrare direttamente in doccia. Scrive 105.net