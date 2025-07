Università open day al Polo di Prato per scegliere il percorso di studi

Se sei indeciso sul tuo futuro universitario, non perdere l’occasione di scoprire tutto all’Università di Firenze, Polo di Prato, il 15 luglio. L’Open Day ti guiderà tra corsi, opportunità e servizi dedicati a te, aiutandoti a fare la scelta giusta per il tuo percorso di studi. Preparati a un’esperienza coinvolgente e informativa: il tuo futuro inizia qui!

Prato, 9 luglio 2025 – C'è ancora tempo per iscriversi al primo Open day dell'Ateneo fiorentino ospitato nella sede della Fondazione PIN - Polo di Prato dell'Università di Firenze, in programma martedì 15 luglio (piazza dell'Università, 1 – ore 9). La giornata di orientamento intende presentare l'offerta formativa di Unifi alle studentesse e agli studenti interessati a proseguire il percorso formativo dopo il diploma delle scuole superiori. Durante la mattinata sarà possibile assistere alle presentazioni dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico e informarsi su servizi e opportunità offerte agli iscritti.

ORIENTAMENTO, PRIMO OPEN DAY DI UNIFI AL POLO DI PRATO Presentata oggi a Prato, con la partecipazione della rettrice Alessandra Petrucci e della presidente della Fondazione PIN Daniela Toccafondi, la giornata per illustrare l’offerta formativa e i Vai su Facebook

