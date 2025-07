Fabio Fognini si ritira | Questo è il modo migliore di dire addio

Fabio Fognini, il vulcanico tennista di Arma di Taggia, si congeda dal circuito a 38 anni. Dopo una carriera fatta di emozioni intense e momenti indimenticabili, l'annuncio ufficiale a Wimbledon segna la fine di un'era. Come meglio salutare un campione che ha saputo regalare passione e spettacolo? √ą arrivato il momento di dire addio, ma il suo spirito rester√† sempre nel cuore degli appassionati.

Fabio Fognini si ritira dal tennis. Oggi, mercoled√¨ 9 luglio, a 38 anni il tennista di Arma di Taggia ha annunciato in conferenza stampa a Wimbledon che la sua carriera si √® conclusa.¬† "E' un qualcosa che avevo gi√† in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato. La prima settimana a. 🔗 Leggi su Today.it

