Alla Sagra della Madonna del Carmine la seconda festa regionale delle carni rosse

Preparati a vivere un’esperienza gastronomica unica! Alla Sagra della Madonna del Carmine di Veronella, dal 10 al 13 e dal 18 al 22 luglio, torna la seconda festa regionale delle carni rosse, un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e del divertimento autentico. Tra sapori intensi e momenti di allegria, questa festa celebra le tradizioni locali e il piacere di condividere eccellenze culinarie in una cornice tutta da scoprire. Non mancate, vi aspettiamo!

Dal 10 al 13 luglio e dal 18 al 22 luglio torna l'attesissima Sagra della Madonna del Carmine di Veronella dedicata alla promozione della carne rossa, la festa per gli amanti della buona cucina locale e del sano divertimento. L’evento, che quest’anno si svolgerà nella nuova area eventi Pro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: sagra - madonna - carmine - festa

Sagra di VERONELLA Madonna del Carmine - 2ª Festa regionale delle carni rosse Programma delle serate: Giovedì 10 luglio 20.00: Apertura con autorità accompagnate dal Corpo Bandistico di Veronella 21.00: Convegno e Show Cooking: "Per la fili Vai su Facebook

Veronella si veste a festa con la Sagra della Madonna del Carmine; A Veronella aperitrattore alla Sagra della Madonna del Carmine; VERONELLA ACCENDE LA FESTA: TORNA LA SAGRA DEL CARMINE E LA FESTA DELLE CARNI ROSSE. [VIDEO].

Veronella, “aperitrattore” alla Sagra della Madonna del Carmine - Dal 10 al 13 luglio e poi dal 18 al 22 luglio Veronella si prepara per la tradizionale Sagra della Madonna del Carmine ... Segnala veronaoggi.it

Festa Madonna del Carmelo: il programma completo - Dopo quelle per la Madonna delle Grazie, per Sant'Antonio di Padova, per il Sacro Cuore di Gesù ed ultima in ordine di tempo, in onore di San Francesco di Paola, Giovinazzo si ... giovinazzoviva.it scrive