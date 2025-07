Rispristinata la targa di Giogiò la madre | La memoria di mio figlio non verrà più offesa

Rispristinata la targa di Giogi242, simbolo indelebile dell'amore e della memoria di Giovanbattista Cutolo. Dopo il delicato restauro in piazza Municipio, Napoli rinnova il suo tributo a un giovane talento tragicamente scomparso, rafforzando il legame tra passato e presente. Questa mattina, il sindaco Gaetano Manfredi e il prefetto Michele Di Bari, insieme alla mamma di Giovanbattista, hanno celebrato il ritorno di questo segno di memoria, affinché il suo ricordo non venga mai offeso.

