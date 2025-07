Iga Swiatek beccata dalle telecamere mentre fa razzia di asciugamani a Wimbledon | perché lo fa

Iga Swiatek, campionessa brillante e sempre sorprendente, ha catturato l’attenzione non solo per le sue performance sul campo, ma anche per un gesto insolito: la sua “razzia” di asciugamani. Un rito che si ripete in molte competizioni, creando curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Ma perché questa abitudine? Scopriamo insieme il motivo dietro questo curioso comportamento che ormai fa parte del suo rituale di vittoria.

Iga Swiatek dopo la vittoria con Samsonova nei quarti di Wimbledon ha fatto razzia degli asciugamani. Un rito che si ripete, e non solo a Londra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: swiatek - razzia - asciugamani - wimbledon

Il gesto di #Swiatek a #Wimbledon non è passato inosservato Vai su Facebook

Iga Swiatek beccata dalle telecamere mentre fa razzia di asciugamani a Wimbledon: perché lo fa.

Swiatek e gli asciugamani da regalare: ieri ne ha portati via sei dal campo - L’ex numero 1 del mondo si è resa autrice di un bizzarro gesto a Wimbledon che non è passato inosservato LONDRA – Gli asciugamani di Wimbledon, quelli con i tradizionali colori verde e viola del club, ... Scrive tennisitaliano.it

Wimbledon, la 'ricetta segreta' di Swiatek lascia basito il pubblico del Centrale - Corriere dello Sport - Ma Iga Swiatek, ex numero 1 del mondo, attualmente ottava nel Ranking Wta, è riuscita nell'impresa di lasciare interdetti i tifosi britannici presenti sugli spalti del campo Centrale, ponendo il ... Riporta corrieredellosport.it