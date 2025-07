Russiagate | indagati James Comey e John Brennan ex direttori dell’FBI e della CIA

Le ombre del Russiagate si fanno più fitte: fonti del Dipartimento di Giustizia indicano che gli ex direttori della CIA e dell’FBI, John Brennan e James Comey, sono sotto indagine penale per possibili irregolarità legate all'inchiesta. Un nuovo capitolo si apre in un caso che ha scosso la politica americana, sollevando dubbi e interrogativi sul ruolo delle alte sfere di intelligence. Scopriamone i dettagli e le implicazioni.

Fonti del Dipartimento di Giustizia hanno rivelato che l’ex direttore della CIA, John Brennan, e l’ex direttore dell’FBI, James Comey, sono attualmente sotto indagine penale per possibili irregolarità legate all’inchiesta sul Russiagate, compreso il presunto rilascio di dichiarazioni false al Congresso. Secondo quanto riferito, il direttore della CIA John Ratcliffe ha trasmesso al direttore dell’FBI Kash Patel prove di presunti illeciti da parte di Brennan, aprendo di fatto un’inchiesta criminale. Sebbene i dettagli non siano stati resi noti, l’indagine sembra includere, almeno in parte, le dichiarazioni che Brennan avrebbe rilasciato al Congresso. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Russiagate: indagati James Comey e John Brennan, ex direttori dell’FBI e della CIA

In questa notizia si parla di: james - comey - john - brennan

James Comey: il burattinaio del Russiagate rischia il carcere per un post - James Comey, ex direttore dell'FBI, è una figura controversa della storia recente degli Stati Uniti, noto per il suo ruolo cruciale nel Russiagate.

L'FBI avvia indagini penali su John Brennan e James Comey. L'ex direttore della CIA John Brennan e l'ex direttore dell'FBI James Comey sono sotto inchiesta penale per possibili illeciti correlati all'inchiesta Trump-Russia, tra cui... Vai su X

Fox News: gli ex direttori di Cia e Fbi sotto inchiesta per il Russiagate; L'FBI Avvia Indagini su Ex Direttore FBI e Ex Direttore CIA, Riporta Fox News; TASS * JOHN RATCLIFFE (DIRETTORE CIA): «OBAMA E VERTICI DELLA CIA DECISERO DI PUBBLICARE UN RAPPORTO SULLE INTERFERENZE RUSSE, PER INCASTRARE TRUMP NEL PRIMO MANDATO.

FBI launches criminal investigations of John Brennan, James Comey: DOJ sources - The FBI is investigating former CIA Director John Brennan and former FBI Director James Comey for what sources describe as a 'conspiracy' related to the Trump- Da msn.com

James Comey, John Brennan under investigation by FBI: Report | RISING - Robby Soave and Niall Stanage discuss reporting from Fox News suggesting that the former FBI Director Comey and former CIA Director John Brennan are now under investigation for alleged criminal ... Scrive thehill.com