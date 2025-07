Temptation Island il colpo di scena su Sonia e Alessio che nessuno si aspettava | cosa succede

Temptation Island si prepara a sorprendere ancora una volta con un colpo di scena su Sonia e Alessio che nessuno si aspettava. Tra tensioni crescenti e rivelazioni sorprendenti, il Calalandrusa Resort diventa il palcoscenico di emozioni intense e svolte inaspettate. La seconda puntata, in onda giovedì 10 luglio su Canale 5, promette di essere imperdibile: cosa succederà davvero tra loro? Restate con noi per scoprirlo.

News Tv, Temptation Island torna giovedì 10 luglio su Canale 5 e, inutile girarci intorno, il clima al Calalandrusa Resort è giĂ rovente. Tra battibecchi, colpi di scena e qualche lacrimuccia (vera o finta?), l’attenzione è tutta per la coppia piĂą chiacchierata del momento: Sonia e Alessio. Dopo un debutto da manuale del reality, la seconda puntata promette di superare ogni aspettativa: falò improvvisi, reazioni fuori controllo e drammi sentimentali che nemmeno nelle migliori telenovele. Leggi anche: “Temptation Island”, urla e caos nel capanno: Bisciglia costretto ad intervenire Sonia Mattalia e Alessio Loparco: chi sono i protagonisti del colpo di scena a “Temptation Island”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Temptation Island”, il colpo di scena su Sonia e Alessio che nessuno si aspettava: cosa succede

In questa notizia si parla di: temptation - island - colpo - scena

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Alessio e Sonia M, lo choc al villaggio poi il colpo di scena clamoroso: la scoperta dopo Temptation Island (FOTO) Vai su Facebook

Colpo di scena a #TemptationIsland: Alessio lascia il programma, Sonia rientra in deroga su richiesta delle compagne. Ma non è finita qui... #SoniaeAlessio Vai su X

Temptation Island 2025, coppie sospette, incidenti in barca e colpi di scena: ecco cosa c'è da sapere; Temptation Island 2025, debutto infuocato: la verità di Alessio, la crisi di Sonia e l’ingresso di Flavio Ubirti. Colpi di scena, crisi e nuove coppie; Temptation Island: Sonia M chiede il falò di confronto ad Alessio, lui rifiuta ma poi c'è il colpo di scena.

Temptation Island 2025, inaspettato colpo di scena: falò anticipato per Alessio e Sonia M. - Clamoroso colpo di scena durante la prima puntata di "Temptation Island": falò anticipato per Sonia M. Scrive notizie.it

Temptation Island 2025: “Incursione di un fidanzato nell’altro villaggio, colpo di scena”/ Anticipazioni choc - Temptation Island 2025, anticipazioni seconda puntata: un colpo di scena mai visto e l'incursione di un fidanzato nell'altro villaggio secondo gli spoiler ... Secondo ilsussidiario.net