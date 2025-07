Luke Newton passa da Bridgerton a uno spettacolo teatrale che promette di raccontare il genio dello stilista inglese Alexander McQueen | da non perdere!

Che promette di catturare l’essenza, il genio e la provocazione di uno dei più grandi stilisti di sempre. Luke Newton, conosciuto per il suo ruolo in Bridgerton, si prepara a sorprendere il pubblico con un nuovo, audace capitolo della sua carriera, interpretando il complesso e innovativo Alexander McQueen. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di scoprire il lato più oscuro e affascinante della moda attraverso una performance teatrale imperdibile.

Lasciare pizzi e crinoline per un look più d’effetto e drammatico: Luke Newton non ci ha pensato due volte. E così, l’amato e compassato Colin Bridgerton sta per trasformarsi nel geniale quanto problematico Lee Alexander McQueen, questo il nome completo dello stilista. L’attore inglese, protagonista assoluto della terza stagione della serie tv Netflix Bridgerton, ha accettato di portare in scena il ribelle della moda britannica in uno spettacolo teatrale off-Broadway che sta per debuttare a New York. Luke Newton di “Bridgerton” interpreta a teatro Alexander McQueen. «È un piacere assoluto annunciare il coinvolgimento di Luke in House of McQueen ». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Luke Newton passa da "Bridgerton" a uno spettacolo teatrale che promette di raccontare il genio dello stilista inglese Alexander McQueen: da non perdere!

