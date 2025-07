Innamorati di te Il cantante e la fidanzata genitori per la prima volta | è nata Sveva

In un mondo di luci e telecamere, loro hanno scelto la riservatezza per condividere il momento più intimo: la nascita della piccola Sveva. Un nuovo capitolo di vita per questa coppia amata dal pubblico, che ha deciso di annunciare l’arrivo con dolcezza e discrezione sui social. Ora c’è una cosa che dovete sapere...

Un nuovo capitolo di vita è appena iniziato per una delle coppie più riservate e seguite del panorama musicale e social italiano. Nei giorni scorsi è nata la loro prima figlia: un evento atteso, desiderato, che ha riempito di gioia i neogenitori. L’annuncio è arrivato con dolcezza, senza clamore, attraverso i social, come spesso accade per chi condivide molto ma sa anche proteggere i momenti più intimi. >> “Ora c’è una cosa che dovete sapere”. Sonia e Alessio, l’annuncio di Bisciglia arrivato da Temptation Island. Cosa succede adesso La bimba è venuta alla luce lo scorso 7 luglio 2025. E con lei è nata anche una nuova versione di questa coppia, che da oggi in poi si confronterà con la meraviglia e le responsabilità della genitorialità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

