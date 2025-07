Carlo Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale in Spagna

Carlo Ancelotti, leggenda del calcio e attuale commissario tecnico del Brasile, è stato condannato a un anno di reclusione per frode fiscale in Spagna. La sentenza del Tribunale di Madrid riguarda irregolarità commesse nel 2014, durante il suo primo incarico al Real Madrid. Questa vicenda scuote il mondo dello sport e solleva dubbi sulla trasparenza dei grandi club. Ma cosa significa davvero questa condanna per la sua carriera e il suo futuro?

Il commissario tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, è stato condannato a un anno di reclusione per frode fiscale in Spagna. La sentenza, emessa dalla Sezione 30 del Tribunale Provinciale di Madrid, riguarda irregolarità fiscali commesse nel 2014, durante il primo incarico di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Secondo quanto riportato dall’ agenzia EFE, il tecnico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Carlo Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale in Spagna

