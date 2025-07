Com’è possibile che gli italiani siano meno obesi degli americani nonostante mangino sempre pasta pizza e biscotti? La domanda della giornalista é virale ecco la risposta degli esperti

Se ci chiedessimo come sia possibile che gli italiani siano meno obesi degli americani, nonostante il loro amore per pasta, pizza e dolci, la risposta degli esperti svela sorprendenti dettagli. La giornalista Tamara Haspel si domanda se l’immagine culinaria italiana corrisponda alla realtà, ma le spiegazioni vanno oltre l’apparenza. Alla fine, ciò che emerge è un quadro complesso che invita a riflettere sui fattori dietetici e culturali che influenzano la salute di ogni paese.

Almeno in apparenza, per la giornalista Tamara Haspel non sembra esserci una spiegazione plausibile: “Com’è possibile che gli italiani siano meno obesi degli americani se quando si gira per il Bel Paese si vede che mangiano biscotti a colazione, magari pasta o risotto e a pranza eo cena e magari pure antipasti e secondo? Per non parlare di pizze, focacce e gelati?”. La domanda la pone nel suo editoriale sul Washington Post, premettendo che l’interrogativo nasce solo da sue osservazioni, nessun dato scientifico alla mano. Ciò non toglie che la Haspel qualche risposta se la dia, sintetizzando il fenomeno nei seguenti punti: – gli italiani mangiano più pesce degli americani; – bevono in media molti meno alcolici; – consumano molta meno carne; – assumono anche un po’ meno zuccheri aggiunti; – bevono meno bibite gassate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Com’è possibile che gli italiani siano meno obesi degli americani nonostante mangino sempre pasta, pizza e biscotti?” La domanda della giornalista é virale, ecco la risposta degli esperti

In questa notizia si parla di: possibile - italiani - siano - meno

Referendum, Padellaro: “Possibile che la sinistra non capisce che sarà usato per dire che agli italiani non interessano questi temi?” - Durante un intervento al Salone del Libro di Torino, Antonio Padellaro sottolinea come la sinistra sembri non comprendere l'importanza del referendum, rischiando di essere strumentalizzata dal governo.

Il ministro della Giustizia Nordio ha mentito agli italiani. Non lo dicono le opposizioni “brutte e cattive” ma nientemeno che il Tribunale dei ministri con delle carte che dimostrerebbero inequivocabilmente, in attesa del giudizio, che Nordio era stato informato del Vai su Facebook

Perché gli italiani non sono obesi quanto gli americani? La spiegazione (di una giornalista americana); Perché gli italiani non sono obesi come gli americani? La risposta di un giornalista Usa; Gli italiani sono meno longevi: ecco perché.

Perché gli italiani non sono obesi quanto gli americani? La spiegazione (di una giornalista americana) - In un articolo una giornalista del «Washington Post» racconta, dopo un viaggio in Italia, perché secondo lei nel nostro Paese il problema dei chili di troppo è minore rispetto agli Stati Uniti ... Riporta msn.com

In Italia ci sono sempre meno bancomat - Il Post - Per ragioni evolutive l'abbiamo sempre allontanata il più possibile, ma ci sono anche degli svantaggi che iniziano a vedersi. Si legge su ilpost.it