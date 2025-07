Tubazione rotta in via Montebello interviene Asa | stop all' acqua

ha avviato immediatamente le operazioni di riparazione, al fine di limitare i disagi ai residenti. La situazione è sotto controllo grazie alla pronta risposta del team Asa, che sta lavorando senza sosta per ripristinare il servizio. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e ringraziamo tutti per la pazienza in questa emergenza imprevista.

Disagi al servizio idrico in via Montebello. Intorno alle 14.15 di mercoledì 9 luglio, infatti, come comunicato da Asa, la centrale segnalazione emergenze ha ricevuto una chiamata per l'improvvisa rottura di una tubazione idrica. La squadra di pronto intervento è arrivata celermente sul posto ed. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

