Esplosione Prenestino lastre polmonati e visite pneumologiche gratuite per i soccorritori

In risposta all'esplosione che ha scosso il Prenestino, la Fondazione Artemisia ETS e la Rete Artemisia Lab si mobilitano per offrire supporto immediato ai soccorritori. Con strutture e équipe specializzate, garantiscono visite pneumologiche e lastre gratuite alle Forze dell'Ordine coinvolte, affinché possano ricevere cure tempestive e innovative. Un gesto concreto di solidarietà per chi ha rischiato tutto per la sicurezza della città .

A seguito della tragica esplosione di un distributore di benzina avvenuta a Roma in Via dei Gordiani, "la Fondazione Artemisia ETS, unitamente alla Rete Artemisia Lab, mette a disposizione le proprie strutture e la propria equipe medica per eseguire lastre polmonari e visite pneumologiche, totalmente gratuite, alle Forze dell'Ordine soccorritrici presenti sui luoghi dell'incidente che hanno subìto ustioni, oltre a trattamenti innovativi per ridurre le residue cicatrici da ustione, ove presenti". Lo si legge in una nota. "A tal fine, basterĂ contattare il numero verde 800 967 510!". La Presidente della Fondazione Artemisia, Mariastella Giorlandino, informa sia la Regione Lazio, che il Comune di Roma e il Presidente del Consiglio presente sui luoghi della disgrazia, del sostegno fornito a chi rischia quotidianamente la propria vita a sostegno di quella altrui. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esplosione Prenestino, lastre polmonati e visite pneumologiche gratuite per i soccorritori

