Ergastolo per l' assassino di Vanessa Ballan genitori e compagno in lacrime in aula

Una sentenza che ha sconvolto tutti: l'ergastolo per Bujar Fandaj, il killer di Vanessa Ballan. La Corte d'Assise di Treviso ha pronunciato la condanna dopo due intense ore di camera di consiglio, lasciando i genitori e il compagno della vittima in lacrime in aula. Una giustizia dura, ma necessaria, per rendere onore alla memoria di Vanessa e garantire un messaggio forte contro la violenza.

Ergastolo. Questa la sentenza emessa, dopo due ore di camera di consiglio, dalla Corte d'Assise del tribunale di Treviso ha nei confronti di Bujar Fandaj, il 40enne di origine kosovara reo confesso del delitto di Vanessa Ballan, 26enne cassiera di un supermercato, avvenuto il 19 dicembre 2023 a. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

