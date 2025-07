I pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 sono ufficiali ecco prezzi e caratteristiche

I nuovi Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 sono finalmente arrivati, confermando tutti i leak della vigilia. Innovativi e sorprendenti, questi pieghevoli promettono di rivoluzionare il modo di vivere lo smartphone. Ma non è tutto: insieme a loro, sono stati presentati anche gli attesi Galaxy Watch 8, pronti a conquistare anche gli appassionati di tecnologia indossabile. Scopriamo insieme prezzi e caratteristiche di questi straordinari dispositivi.

Confermate tutte le anticipazioni del gigantesco leak della vigilia, ci sono anche gli smartwatch Galaxy Watch 8. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - I pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 sono ufficiali, ecco prezzi e caratteristiche

In questa notizia si parla di: galaxy - sono - pieghevoli - samsung

Anche per Samsung Galaxy S23 ci sono le prime build di test di One UI 8 - Le attese sono finite: anche per Samsung Galaxy S23 arrivano le prime build di test di One UI 8, aprendo la strada a nuove funzionalità e miglioramenti software.

Samsung, arrivano i nuovi pieghevoli: come seguire l'evento Unpacked Vai su X

I nuovi modelli pieghevoli di Samsung si svelano completamente nelle loro specifiche tecniche grazie agli ultimi leak in Rete. Vai su Facebook

Si sa già tutto sui nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7; Samsung presenta Galaxy Z Fold7 e Flip7: gli smartphone pieghevoli non sono mai stati così sottili; Ok Samsung, il display del Galaxy Z Flip 7 stavolta è giusto.

Samsung svela i suoi nuovi pieghevoli: le dimensioni di Z Fold7 sono ai limiti dell’ingegneria - Per quanto si possano assottigliare i componenti, al momento gli smartphone non possono esser meno spessi della ... Come scrive fanpage.it

Samsung presenta Galaxy Z Fold7 e Flip7: gli smartphone pieghevoli non sono mai stati così sottili - Samsung lancia la nuova generazione all'evento Unpacked di New York: ora i «foldable phone», che si trasformano in tablet aprendo il display, sono meno spessi e pesanti di un telefono tradizionale. Si legge su corriere.it