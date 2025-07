Parte il 12 Luglio Ciclopicomania nella meravigliosa cornice della millenaria Città di Segni tra storia e cultura

Il 12 luglio segna l’inizio di Ciclopicomania, un evento imperdibile che anima la storica cittadina di Segni. Tra affascinanti monumenti e atmosfere antiche, questa manifestazione celebra la passione per la bicicletta in un contesto ricco di storia e cultura. Tre date da non perdere nel calendario, per vivere momenti indimenticabili tra scoperta e divertimento. Preparatevi a immergervi in un’esperienza unica, dove passato e presente si incontrano su due ruote.

