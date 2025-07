Garlasco di Chiara Poggi il sangue su tappetino del bagno e su scale villetta nessun DNA nel pelo sul pacchetto di cereali

Sdegno e mistero circondano il caso di Garlasco: il sangue su tappetino e scale sembra attribuibile a Chiara Poggi, ma l’assenza di tracce genetiche nei campioni analizzati apre nuovi interrogativi. La vicenda, ancora irrisolta, mette in evidenza come ogni dettaglio possa cambiare le carte in tavola, lasciando spazio a dubbi e supposizioni. È un enigma che continua a tenere col fiato sospeso tutta l’Italia.

Gli altri tamponi analizzati durante la terza giornata dell’incidente probatorio non hanno restituito risultati di rilievo Il sangue ritrovato sul tappetino del bagno e sulle scale della villetta di via Pascoli appartiene quasi certamente a Chiara Poggi. Nessuna traccia genetica, invece, è st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, di Chiara Poggi il sangue su tappetino del bagno e su scale villetta, nessun DNA nel pelo sul pacchetto di cereali

