Fiamme e paura a Villa Cortese | alta colonna di fumo nero 12 famiglie evacuate

Un violento incendio scoppia a Villa Cortese, trasformando un tranquillo pomeriggio in un incubo di fiamme e paura. Una colonna di fumo nero si staglia nel cielo, mentre le sirene squarciano il silenzio e le famiglie evacuate affrontano l’emergenza. La comunità si stringe attorno a questa tragedia improvvisa, pronta a sostenere chi ha perso tutto. La sicurezza e la solidarietà sono ora più che mai fondamentali per superare questa difficile prova.

Villa Cortese (Milano) – Una colonna di fumo nero nel cielo limpido del primo pomeriggio, il suono delle sirene che squarciano la quiete e l’odore acre del fuoco che invade le scale di un palazzo: così si è presentata nel pomeriggio v ia Alberto da Giussano, teatro di un violento incendio che ha messo in allarme l’intera comunitĂ di Villa Cortese. Poco dopo le 14, un appartamento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, innescando una situazione di pericolo estremo. Il rogo, rapido e aggressivo, si è esteso con preoccupante velocitĂ , generando una nube visibile a diversi chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiamme e paura a Villa Cortese: alta colonna di fumo nero, 12 famiglie evacuate

