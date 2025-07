Invalsi 2025 peggiorano i risultati e crescono gli studenti che vanno alle superiori senza competenze adeguate

L’Invalsi 2025 evidenzia un quadro preoccupante: i risultati degli studenti peggiorano e cresce il numero di giovani che accedono alle superiori senza competenze adeguate. La complessità della popolazione scolastica si traduce in sfide maggiori per il sistema educativo, con cali significativi in italiano e matematica rispetto agli anni passati. È tempo di intervenire per invertire questa tendenza e garantire un futuro più solido.

Secondo l' Invalsi, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nell'ultimo anno è cresciuta "la complessità della popolazione scolastica". I risultati dei test 2025 restano stabili o in alcuni casi persino peggiorano rispetto agli anni precedenti: alla primaria in italiano rispetto al 2019 si conferma un calo nei risultati medi di circa il 2-3% e in matematica di circa il 4-5%. E aumenta il divario tra Nord e Sud: a fronte di circa un 62% di allievi che mostrano competenze almeno adeguate nel Centro-Nord, nel Mezzogiorno meno della metà di coloro che acquisiscono la licenza media accede alla scuola secondaria di secondo grado con competenze adeguate.

