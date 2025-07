Ronde contro i maranza | estremisti di Articolo 52 indagati

Una recente operazione della polizia di Stato smaschera le "ronde" contro i presunti criminali stranieri, organizzate da estremisti di articolo 52. Questa interpretazione distorta della Costituzione, che dovrebbe tutelare la Patria, si trasforma in azioni di intolleranza. Con nove perquisizioni e indagini in corso, emerge un quadro inquietante: cittadini coinvolti in attività punitive fuori dal rispetto della legge. La questione invita a riflettere su limiti e responsabilità civiche.

Una interpretazione "evidentemente distorta" dell'Articolo 52 della Costituzione, secondo il quale "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino". È quanto si legge in una nota della polizia di Stato, che ha comunicato l'indagine, con tanto di perquisizioni nei confronti di 9 persone, nei confronti di cittadini che avevano organizzato "ronde" per punire cittadini stranieri presunti autori di reati. L'accusa per tutti è di associazione a delinquere e istigazione a delinquere. Gli indagati, secondo l'inchiesta, sono tutti per lo più estremisti di destra, e per la maggior parte residenti nell'hinterland milanese, che avrebbero usato le chat di messaggistica istantanea per organizzare i sopralluoghi e pianificare le "azioni punitive" contro i "maranza", cioè, in gergo lombardo, ragazzi o gruppi di ragazzi di seconda generazione o originari del nord Africa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ronde contro i "maranza": estremisti di "Articolo 52" indagati

