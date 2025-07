Via Emilia Pavese pedone investito sulle strisce

Un incidente stradale sulla via Emilia Pavese mette in evidenza ancora una volta l'importanza di rispettare le regole di sicurezza. Poco prima delle 16 del 9 luglio, un pedone è stato investito mentre attraversava sulle strisce davanti al supermercato Lidl. Fortunatamente, sul luogo sono intervenute la Croce Rossa e l'auto medica del 118 per prestare soccorso. L'uomo, a seguito dell'urto con il veicolo, è stato scaraventato sull'asfalto e ha riportato conseguenze che necessitano di cure immediate e attenzione.

