Best Restaurants & Wines 2025 | l' eccellenza Italiana nella Guida internazionale L' Espresso

importanti del mondo. In un mosaico di eccellenze, questa guida celebra i ristoranti e i vini italiani che si distinguono per innovazione, tradizione e talento, portando il gusto italiano a nuovi orizzonti e consolidando il nostro ruolo di protagonista nel panorama gastronomico globale. Dalle valli alle colline, ogni storia racconta un pezzo di Italia autentica, pronta a conquistare i palati piĂą esigenti.

Ci sono storie che meritano di essere raccontate oltre i confini. Storie di passione, territorio, creativitĂ e tradizione. Nasce “Best Restaurants & Wines of 2025”, il nuovo “best of” de Le Guide de L’Espresso, un’iniziativa che unisce autorevolezza, qualitĂ e visione internazionale, per portare l’Italia del gusto sulle tavole piĂą. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Best Restaurants & Wines 2025: l'eccellenza Italiana nella Guida internazionale L'Espresso

In questa notizia si parla di: restaurants - wines - internazionale - espresso

Superstars of The Gambero Rosso Vini d'Italia 2024 Guide / 2024? Marco Sabellico, senior editor in chief behind Vini d'Italia guide, unveiled 12 Special Awarded Wines in the 2024 edition, ranging from the Sparkling of The Year to t Vai su Facebook

Il caffè; Palermo Coffee Festival, specialty tra contaminazioni e sostenibilità ; Palermo Coffee Festival 2025: un viaggio sensoriale tra caffè, vino e olio.

Best Restaurants & Wines 2025: l'eccellenza Italiana nella Guida internazionale L'Espresso - Clicca subito per leggere le informazioni più recenti e rimanere aggiornato! Segnala digital-news.it

L’Espresso lancia la guida “Best Restaurants & Wines of 2025”. Il Gruppo Pellegrini partner - Un volume, in inglese e in francese, che raccoglie i 100 migliori ristoranti e le 100 migliori cantine selezionati per far conoscere l’eccellenza enogastronomica italiana al mondo intero. Riporta calcioefinanza.it