Scandali e polemiche scuotono il mondo del calcio: Carlo Ancelotti, celebre allenatore e icona sportiva, è stato condannato in Spagna a un anno di carcere per frode fiscale. La vicenda riguarda il 2014, un anno cruciale nella sua carriera, lasciando tutti a chiedersi come questa stella del calcio possa affrontare una sfida così delicata. La sua reputazione rischia di uscire profondamente modificata, aprendo un nuovo capitolo di incertezza e suspense.

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti) - Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere in Spagna per una frode fiscale che risale al 2014. Per l'attuale ct del Brasile anche una multa di 386.000€. La condanna, in ogni caso, non implica l'obbligo di detenzione: l'allenatore non ha preced

Prima vittoria per Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile che batte 1-0 il Paraguay, ottiene il pass per FIFAWorldCup2026

