Roma futuro in bilico per Salah-Eddine | il Feyenoord ci prova

innovare le strategie e valorizzare i giovani talenti, i tifosi romanisti si chiedono se Salah-Eddine riuscirà a conquistarsi un posto stabile in squadra. La sua crescita potrebbe infatti dipendere non solo dalle sue prestazioni, ma anche dalle mosse di mercato e dai desideri del nuovo tecnico. La sfida è aperta: il futuro di questo promettente terzino è ancora tutto da scrivere, in un contesto di incertezza e speranza.

Arrivato a Trigoria nel gennaio 2025, Anass Salah-Eddine non è riuscito finora a lasciare il segno con la maglia della Roma. Il giovane terzino sinistro classe 2002, prelevato dal Twente per offrire una valida alternativa ad Angelino, ha trovato pochissimo spazio, spesso relegato in panchina da Claudio Ranieri, che lo ha utilizzato solo in caso di emergenza. Con l’arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini, tecnico noto per la sua abilità nel valorizzare giovani e profili “grezzi”, il destino dell’olandese potrebbe cambiare. Ma nelle ultime ore, a smuovere le acque è stato l’interesse del Feyenoord, come riportato da Voetball International. 🔗 Leggi su Sololaroma.it