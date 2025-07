Osimhen Galatasaray il presidente dei turchi passa al sodo della trattativa e annuncia | Abbiamo fatto l’offerta necessaria al Napoli per lui Ecco entro quanto verrà risolta la questione

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe presto prendere una svolta decisiva: il Galatasaray ha confermato di aver presentato un’offerta concreta al Napoli, e il presidente turco, Metin Ozturk, ha annunciato che la questione si risolverà entro breve. La trattativa è in fase avanzata, e ora il mondo del calcio attende con ansia il risultato finale. Riusciranno i turchi a strappare l’attaccante stellare ai partenopei?

Osimhen Galatasaray, il presidente dei turchi ammette che la trattativa è in corso: ecco cos'ha detto il numero uno giallorosso. Intervistato dai microfoni dei media locali, il presidente del Galatasaray, Metin Ozturk ha reso nota la situazione che riguarda Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli intende andare al Galatasaray, come detto espressamente dall'intermediario George Gardi. Ecco le parole che potrebbero costare caro alla Juventus in sede di calciomercato. PAROLE – « Abbiamo fatto l'offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore » Osimhen Juve, mercato caldo: Galatasaray avanza con un'offerta su cinque rate.