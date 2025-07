Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale | perché non va in carcere e quanto deve pagare di multa

Carlo Ancelotti, una delle figure più iconiche del calcio mondiale, è stato condannato a un anno di carcere con la condizionale per frode fiscale nel 2014, ma come mai non dovrà scontare realmente la pena? E quanto dovrà pagare di multa? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha scosso il mondo dello sport e della giustizia.

Roma, 9 luglio 2025 – Un anno di carcere, con la condizionale, per frode fiscale. Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real Madrid e attuale ct del Brasile, è stato condannato da un tribunale spagnolo. La notizia, filtrata da fonti giuridiche, è stata subito ripresa dai principali media iberici, tra cui Marca. La sentenza di riguarda l'esercizio fiscale 2014, quando Ancelotti era alla sua prima esperienza sulla panchina delle merengues. Allo stesso tempo, l'allenatore è invece assolto dall'accusa di frode per l'esercizio 2015. Ancelotti non andrà in carcere: essendo la pena inflitta inferiore ai due anni, la condanna inflitta dalla corte di Madrid non implica la detenzione e la pena verrà sospesa con la condizionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale: perché non va in carcere e quanto deve pagare di multa

