Autorità di bacino e Legambiente | fiumi toscani sorvegliati speciali Oltre 3.400 rifiuti recuperati Il 70% plastica

L’ecosistema dei fiumi toscani, tra cui l’Arno, è sotto stretta sorveglianza grazie alla collaborazione tra autorità e Legambiente. In un anno, sono stati recuperati oltre 3.400 rifiuti, il 70% dei quali plastica, segnale chiaro della grave emergenza ambientale. Questo impegno congiunto testimonia la determinazione di proteggere i nostri corsi d’acqua. La battaglia per un ambiente più pulito continua, perché i nostri fiumi meritano di essere liberi dall’inquinamento.

L'Arno e i fiumi toscani sorvegliati speciali per l'inquinamento, in particolare causato delle plastiche. A un anno dalla firma del protocollo fra l'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale e Legambiente Toscana, continua il lavoro per la salvaguardia degli ecosistemi fluviali. Durante questo anno di lavoro sono stati recuperati 3.471 rifiuti in occasione di sette monitoraggi che .

