Carlo Ancelotti condannato a un anno con la condizionale per evasione fiscale

Carlo Ancelotti, celebre allenatore e attuale ct del Brasile, si trova al centro di una torbida vicenda legale: condannato a un anno di reclusione con la condizionale per evasione fiscale dal tribunale di Madrid. La decisione coinvolge i redditi derivanti dai diritti d’immagine del 2014, quando guidava il Real Madrid. Oltre alla pena sospesa, Ancelotti dovrà affrontare sanzioni economiche e limitazioni, suscitando scalpore nel mondo dello sport e non solo.

Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico della nazionale brasiliana, è stato condannato a un anno di reclusione con la condizionale dal tribunale di Madrid per evasione fiscale. La condanna riguarda i ricavi legati ai diritti d'immagine percepiti nel 2014, periodo in cui era allenatore del Real Madrid. Sanzioni economiche e limitazioni. Oltre alla pena sospesa, Ancelotti dovrà pagare una multa di 386.361,93 euro e subirà per tre anni la sospensione del diritto ad accedere a fondi pubblici, agevolazioni fiscali e previdenziali. La sentenza si riferisce esclusivamente all'anno fiscale 2014, mentre Ancelotti è stato assolto per una seconda accusa analoga riguardante il 2015.

