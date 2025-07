Jannik Sinner | in mattinata allenamento con il braccio fasciato Nel pomeriggio il quarto di finale contro Shelton

Jannik Sinner ritorna in campo con determinazione dopo l’incertezza di ieri, quando il suo allenamento è stato annullato a causa di un infortunio al braccio. Questa mattina, una risonanza magnetica ha fugato ogni dubbio, e il talento italiano si è subito messo al lavoro, pronto per il quarto di finale contro Shelton nel pomeriggio. La sua tenacia e il supporto dello staff dimostrano che, nonostante le sfide, Sinner è deciso a dare il massimo.

Aveva destato preoccupazione l’ annullamento dell’allenamento di ieri pomeriggio. Dopo la risonanza magnetica effettuata in mattinata Jannik Sinner era atteso da giornalisti e fotografi sul campo d’allenamento dell’ Aorangi Park, ma la sua assenza aveva fatto temere che l’infortunio fosse più grave del previsto. Oggi, però, il numero uno al mondo è tornato ad allenarsi alla luce del sole, anche perché, come rivelato dal suo allenatore Darren Cahill, Sinner ieri un po’ di allenamento lo ha fatto. Lontano dagli occhi indiscreti, all’interno dei campi coperti, Sinner ha effettuato mezz’ora di scambi leggeri, per non perdere il ritmo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: allenamento - jannik - sinner - mattinata

Sinner devastante, trasforma la partita con Ruud in un allenamento: Jannik in semifinale a Roma - Jannik Sinner con una prestazione devastante ha stravolto la partita contro Casper Ruud, conquistando la semifinale a Roma con un netto 6-0, 6-1.

“Da Londra arriva la notizia che Jannik Sinner ha cancellato l'allenamento previsto per le 16 inglesi (le 17 italiane). Il campo ad Aorangi Park era pieno di telecamere e fotografi. Il n°1 aveva prenotato il campo in tarda mattinata” Vai su X

Wimbledon, infortunio Jannik Sinner: la notizia è appena arrivata. La decisione Vai su Facebook

Jannik Sinner: in mattinata allenamento con il braccio fasciato. Nel pomeriggio il quarto di finale contro Shelton; Tennis, Wimbledon: annullato allenamento Sinner del pomeriggio; Wimbledon, allenamento Sinner-Vasamì: buone sensazioni per il numero 1 al mondo.

Sinner, allenamento a Wimbledon con gomito fasciato: oggi match con Shelton - Jannik Sinner si è allenato con il gomito fasciato oggi a Wimbledon prima del match dei quarti di finale contro Ben Shelton in programma nel pomeriggio. Scrive msn.com

Wimbledon, allenamento Sinner-Vasamì: buone sensazioni per il numero 1 al mondo - Buone le sensazioni per Sinner, in campo per più di un'ora con un tutore al braccio destro ... Riporta ubitennis.com