Crolla ponte nello Stato indiano del Gujarat per le forti piogge | almeno nove morti – Video

Un tragico episodio scuote il Gujarat, in India, dove un ponte crollato sotto il peso delle intense piogge ha causato almeno nove vittime e diversi veicoli finiti nel fiume. La violenza della natura si manifesta in tutta la sua furia, lasciando dietro di sé dolore e distruzione. Mentre le autorità cercano di far luce sulla tragedia, si evidenzia ancora una volta quanto le calamità naturali possano mettere a dura prova le comunità .

Almeno nove persone sono morte dopo il crollo di un ponte su un fiume nello stato indiano occidentale del Gujarat, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Press Trust of India, citando funzionari di polizia. Il ministro della Salute del Gujarat, Rushikesh Patel, ha dichiarato che diversi veicoli erano sul ponte quando una parte è crollata, facendo precipitare molti veicoli nel fiume. Ha aggiunto che almeno cinque persone sono state tratte in salvo. L’incidente è avvenuto nel distretto di Vadodara, in Gujarat, colpito da forti piogge negli ultimi giorni. Il Primo Ministro Narendra Modisi si è detto “profondamente addolorato” e ha espresso le sue condoglianze alle vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crolla ponte nello Stato indiano del Gujarat per le forti piogge: almeno nove morti – Video

