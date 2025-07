Area pedonale serale a Vasto Marina | come cambia la viabilità in viale Dalmazia e nelle zone limitrofe

A Vasto Marina, l’area pedonale serale in viale Dalmazia trasforma il traffico locale, offrendo ai visitatori un'atmosfera più sicura e rilassante. Dalle 21 alle 2, da martedì 15 luglio a lunedì 25 agosto, il tratto tra corso Zara e il lungomare Cordella (esclusa la discesa) diventa un’oasi di tranquillità, rivoluzionando la viabilità e valorizzando le zone limitrofe. Un’occasione unica per vivere il mare in modo nuovo e coinvolgente.

Al via l'istituzione dell'area pedonale urbana (Apu) in viale Dalmazia, a Vasto Marina, nel tratto compreso fra corso Zara e il lungomare Cordella (discesa esclusa), dalle ore 21 alle 2 ogni sera da martedì 15 luglio a lunedì 25 agosto. In questo periodo, la circolazione e la sosta dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

