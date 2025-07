Wimbledon 2025 prima semifinale in carriera per Iga Swiatek e Belinda Bencic

Wimbledon 2025 segna un momento storico con le prime semifinali in carriera per Iga Swiatek e Belinda Bencic. Due storie di determinazione e riscatto si intrecciano su uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale. La polacca ha finalmente superato i quarti sull’erba londinese, mentre la svizzera torna in semifinale dopo la maternità , regalando emozioni autentiche a tutto il pubblico. La suspense è alle stelle: chi salirà in finale?

Saranno Iga Swiatek e Belinda Bencic ad affrontarsi nella seconda semifinale del singolare femminile a Wimbledon. Sia per la polacca sia per la svizzera si tratta di un traguardo mai raggiunto in carriera ai Championships. Swiatek ha rotto finalmente la maledizione dei quarti di finale sull’erba londinese, mentre per Bencic si tratta di una vera favola dopo la pausa per la maternità , con l’elvetica che aveva già giocato una semifinale Slam agli US Open nel 2019. Swiatek ha superato in due set la russa Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e quarantanove minuti di gioco. Una buonissima prestazione quella della polacca, che ha dominato il primo set e poi si è trovata avanti di un break per due volte nel secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, prima semifinale in carriera per Iga Swiatek e Belinda Bencic

