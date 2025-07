Spagna Carlo Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale

Il mondo del calcio e non solo è rimasto stupito dalla notizia: Carlo Ancelotti, leggenda del pallone e ora anche protagonista di una vicenda giudiziaria, è stato condannato a un anno di carcere per frode fiscale riguardante il 2014. Oltre alla detenzione, l'ex allenatore del Real Madrid dovrà pagare una multa di 386.361,93 euro e affrontare una sospensione triennale dai benefici pubblici. Per l’anno fiscale...

Il Tribunale provinciale di Madrid ha emesso una condanna a un anno di reclusione nei confronti di Carlo Ancelotti per un episodio di frode fiscale riferito all’anno 2014. Oltre alla pena detentiva, l’ex tecnico del Real Madrid è stato sanzionato con un’ammenda pari a 386.361,93 euro e la sospensione, per un triennio, dal diritto di accedere a contributi pubblici, agevolazioni fiscali e benefici legati alla Previdenza Sociale. Per l’anno fiscale 2015, invece, Ancelotti è stato assolto dall’accusa di evasione, anche se il tribunale ha comunque stabilito una responsabilità civile in favore del fisco, fissata nello stesso importo già indicato per il 2014: 386. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Spagna, Carlo Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale

