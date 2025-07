Calciomercato Napoli | Osimhen al passo d’addio C’è l’annuncio del vicepresidente del Galatasaray

Il calciomercato del Napoli si infiamma: Victor Osimhen potrebbe presto salutare i partenopei per approdare al Galatasaray. Le fonti ufficiali, tra cui il vicepresidente turco, confermano un’intesa ormai raggiunta, segnando una svolta sorprendente nel mercato estivo. La trattativa lampo accelera le decisioni e attira l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Il futuro dell’attaccante nigeriano si scrive ora in Turchia, con un addio imminente che farà discutere a lungo.

sulla trattativa in essere Svolta improvvisa nel calciomercato del Napoli: il futuro di Victor Osimhen sembra ormai deciso, con destinazione Turchia. L’attaccante nigeriano è a un passo dal Galatasaray, come confermato dalle parole inequivocabili dell’intermediario George Gardi e del vicepresidente del club turco. Una trattativa lampo che taglia definitivamente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli: Osimhen al passo d’addio. C’è l’annuncio del vicepresidente del Galatasaray

In questa notizia si parla di: passo - calciomercato - napoli - osimhen

Calciomercato Roma, Le Fée fa volare il Sunderland: riscatto a un passo - Il calciomercato estivo si avvicina e la Roma è al centro di importanti trattative. Tra queste, il futuro di Le Fée, che potrebbe fare il salto al Sunderland con un riscatto imminente.

#Osimhen al Galatasaray, c'è la svolta. Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà confermano entrambi che il giocatore è a un passo dal trasferimento. Il Napoli riceverà i suoi 75 milioni di euro. Vai su Facebook

Napoli, Osimhen a un passo dal Galatasaray: le ultime; Dalla Turchia – Osimhen-Galatasaray a un passo! La Juve si avvicina ma non basta; Osimhen vicino all'Al-Hilal, arabi disposti a pagare la clausola al Napoli: attesa la risposta del giocatore.

Calcio Napoli, il Galatasaray ha fatto l’offerta necessaria per Osimhen: “Si chiude in 48 ore” - Metin Ozturk ha rivelato che il club turco ha presentato l'offerta necessaria per chiudere la trattativa con il Calcio Napoli per Victor Osimhen ... Scrive msn.com

Osimhen a un passo dal Galatasaray: le 5 cessioni più onerose nella storia del Napoli - L'attaccante nigeriano è a un passo dalla Turchia: rivivi le 5 cessioni più onerose nella storia del club partenopeo ... Segnala calciomercato.it