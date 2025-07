Campania l’indagine sulle imprese | le top provincia per provincia

Scopri i risultati dell'indagine su le imprese in Campania, provincia per provincia. Un viaggio tra luci e ombre di un sistema imprenditoriale ricco di eccellenze e fragilità, che conferma il ruolo della regione come uno dei motori più dinamici del Sud Italia. Dalla vivacità di Napoli alle potenzialità di Salerno, questa analisi rivela i punti di forza e le criticità di un territorio in continua evoluzione. Continua a leggere per scoprire le sfide e le opportunità che plasmano il futuro imprenditoriale campano.

Tempo di lettura: 4 minuti Dalla provincia di Napoli a quella di Salerno, passando per Caserta, Avellino e Benevento, l'analisi di ReportAziende.it evidenzia luci e ombre del sistema imprenditoriale campano, tra concentrazioni settoriali, eccellenze territoriali e vulnerabilità emergenti Una regione dal profilo economico articolato, che alterna leadership industriali a fragilità sistemiche: la Campania si conferma una delle aree più dinamiche del Mezzogiorno, ma anche una delle più polarizzate in termini di distribuzione del valore economico. L'ultima indagine di ReportAziende.it, piattaforma specializzata nella valutazione del rischio d'impresa, fotografa un tessuto imprenditoriale in cui pochi grandi player trainano la crescita, mentre permangono criticità legate a dipendenze settoriali e territoriali.

In questa notizia si parla di: provincia - campania - indagine - imprese

