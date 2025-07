Un’educazione alla cultura del cibo già da piccoli | il menù di Vicook e all’asilo Oltre le stelle

L’educazione alla cultura del cibo inizia già dai primi anni di vita, e all’asilo “Oltre le Stelle” di ChorusLife a Bergamo si fa sul serio. Il meraviglioso menù stellato, nato dalla collaborazione con Vicook, trasforma l’esperienza gastronomica dei piccoli in un viaggio tra gusto e apprendimento. Un progetto innovativo che pone le basi per una futura consapevolezza alimentare. Un esempio che dimostra come il cibo possa essere un veicolo di crescita e scoperta fin dai primi passi.

Bergamo. Un menù stellato all’asilo nido “Oltre le stelle” di ChorusLife. Non è un gioco di parole, ma una certezza quella che è stata presentata mercoledì 9 luglio, all’asilo nido “Oltre le Stelle” di ChorusLife. Un progetto educativo che parte dalla tavola e guarda al futuro: un menù gourmet per la fascia 0-3 anni realizzato in collaborazione con Vicook, un’azienda di ristorazione nata nel 2007 di proprietà della famiglia Cerea nota per il ristorante stellato “Da Vittorio”, famoso in tutta Italia e che si fregia appunto di tre stelle Michelin. L’obiettivo di portarne la qualità anche nei contesti aziendali e scolastici è la mission di Vicook. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Un’educazione alla cultura del cibo già da piccoli: il menù di Vicook e all’asilo “Oltre le stelle”

In questa notizia si parla di: menù - asilo - oltre - stelle

VENERDÌ 13 GIUGNO 2025 AlexSo ARRE (PD) per la 19^ Festa in Corte Palazzo Papafava Arre (PD) Si balla sotto le stelle su meravigliosa pista in acciaio ! ingresso Libero VI ASPETTO !!! Stand gastronomico, pizza, panini, birra coc Vai su Facebook