Zelensky a Roma per la ricostruzione dell' Ucraina papa Leone XIV | Pronto ad accogliere i negoziati di pace

In un gesto di grande solidarietà e speranza, Zelensky si reca a Roma per rafforzare il sostegno internazionale alla ricostruzione dell’Ucraina, incontrando Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. La visita, anticipata dalla quarta Conferenza sulla ripresa ucraina, sottolinea l’impegno globale verso la pace e la ricostruzione. Il Santo Padre ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i negoziati di pace, segnando un passo fondamentale verso una risoluzione duratura del conflitto.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato papa Leone XIV a Castel Gandolfo. La visita del leader arriva alla vigilia della quarta Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina che si terrà proprio a Roma il 10 e l'11 luglio. Il santo padre ha "riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: zelensky - roma - ucraina - papa

Domani Zelensky a Roma per il Papa. Drone colpisce bus a Sumy: morti 9 civili. Trump: «Nuove sanzioni a Mosca senza accordi» - Domani il presidente ucraino Zelensky sarà a Roma per incontrare Papa Francesco, mentre la guerra in Ucraina continua a seminare distruzione: un drone ha colpito un bus a Sumy, causando la morte di 9 civili.

Zelensky è stato ricevuto a Castel Gandolfo da Papa Leone XIV. Il Pontefice ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati. Il presidente ucraino è arrivato oggi a Roma, dove domani e venerdì si terr Vai su X

Durante l’udienza ai membri del Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina, riunito a Roma dopo il pellegrinaggio giubilare dello scorso 28 giugno, #PapaLeoneXIV ricorda l'incontro coi fedeli ucraini a San Pietro e chiede di ripetere insieme il canto del Padr Vai su Facebook

Zelensky ricevuto dal Papa. Nel pomeriggio incontro con Mattarella; Guerra Ucraina-Russia: Papa Leone XIV riceve Volodymyr Zelensky a Castel Gandolfo. Vaticano disponibile per negoziati di pace; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mattarella riceve Zelensky: “Pieno sostegno a Kiev”.

Mosca lancia 700 missili e droni sull'Ucraina. Zelensky a Roma vede il Papa: "Grazie per l'aiuto" - Il pontefice al presidente ucraino: "Vaticano possibile luogo per ospitare trattative". Riporta ilgiornale.it

Papa Leone XIV incontra Zelensky: il Vaticano disponibile ad accogliere i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati - Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza nella residenza di Castel Gandolfo Volodymyr Zelenskyy, presidente dell’Ucraina ... Secondo dire.it