Sciopero 10 luglio i disagi in aeroporto | Ita Airways cancella 36 voli

Luglio si presenta come un mese di tensione e disagi nel settore dei trasporti, con scioperi che mettono a dura prova viaggiatori e operatori. Dopo lo sciopero ferroviario del 7 e 8 luglio, ora è il momento di fare i conti con le conseguenze in aeroporto: Ita Airways ha già annunciato la cancellazione di 36 voli per il 10 luglio. Preparati a affrontare possibili ritardi e disguidi, perché questa estate promette di essere tutto tranne che tranquilla.

“Luglio col bene che ti voglio mi porterai fortuna“, così cantava Riccardo Del Turco nel 1969. Un anno lontano quanto l’attualità di questa frase considerando come si proietta un luglio da incubo per gli svariati scioperi in programma. L’ultimo, del 7 e 8 luglio, ha coinvolto la rete ferroviaria nazionale per lo sciopero del personale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero 10 luglio, i disagi in aeroporto: Ita Airways cancella 36 voli

