Fiamme vicino alle case persone evacuate via mare In azione anche un Canadair per spegnere gli incendi avvenuti nella Sardegna orientale

Una giornata di emergenza in Sardegna orientale, con incendi devastanti che minacciano case e vite umane. L'aria si è riempita di fumo, mentre le autorità hanno disposto l’evacuazione di alcune zone critiche, supportate anche da motovedette e un Canadair in azione. La situazione è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono al massimo sforzo. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta in questa battaglia contro il fuoco.

G iornata di allerta per gli incendi in tutta la Sardegna orientale dove è scattato il bollino rosso (preallarme). Alcune abitazioni sono state fatte evacuare alla periferia della Maddalena, nel nord Sardegna, a causa di un incendio che e’ divampato vicino alle abitazioni. Le persone sono state soccorse anche a bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto che sta dando supporto al sindaco Fabio Lai che ha deciso l’evacuazione immediata delle case minacciate dal fuoco. Leggi anche › Incendi nelle mete turistiche, i consigli per proteggere le proprie vacanze e partire sereni Sul posto, coordinati dal Corpo forestale, sono intervenuti l’elicottero Super Puma proveniente dalla base operativa di AlĂ dei Sardi ed è arrivato anche un Canadair partito da Olbia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Fiamme vicino alle case, persone evacuate via mare. In azione anche un Canadair per spegnere gli incendi avvenuti nella Sardegna orientale

In questa notizia si parla di: sardegna - vicino - case - persone

Uomo gravemente ustionato ritrovato vicino all’auto in fiamme: è giallo in Sardegna - Un dramma si è consumato sulla ex statale 131 a Sestu, in Sardegna, quando un uomo di 69 anni è stato ritrovato gravemente ustionato accanto a una Toyota in fiamme.

Incendio alla Maddalena, in Sardegna. Case evacuate, persone fuggite anche via mare. In corso operazioni di spegnimento anche con Canadair Vai su Facebook

Incendio alla Maddalena, in Sardegna. Case evacuate, persone fuggite anche via mare. In corso operazioni di spegnimento anche con Canadair Vai su X

Incendi di vegetazione in Sardegna, roghi a Sassari e alla Maddalena; Incendi di vegetazione in Sardegna, roghi a Sassari e alla Maddalena; Incendi di vegetazione in Sardegna, roghi a Sassari e alla Maddalena.

Incendi di vegetazione in Sardegna, roghi a Sassari e alla Maddalena - Fiamme vicino alle case, persone evacuate via mare. Da msn.com

Incendi a Sassari e alla Maddalena, fiamme vicino alle case: persone evacuate via mare – Video - "L'oncologia di precisione sta cambiando la cura dei pazienti negli ultimi dieci anni. Lo riporta ilfattoquotidiano.it