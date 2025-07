Prada regala scooby-doo per abbellire le borse dell'estate

Prada porta un tocco di magia e nostalgia nelle spiagge di Capri con i suoi "Days of Summer", trasformando l’estate in un’esperienza indimenticabile. Tra gozzi in legno e acque cristalline, il brand sorprende regalando kit per creare portachiavi Scooby-Doo, aggiungendo un tocco giocoso alle sue iconiche borse estive. Un invito a vivere un’estate all’insegna di stile, creatività e divertimento fino al 13 luglio 2025.

L’Isola Azzurra è da sempre una delle mete più ambite dalla moda in estate. Prada arriva a Capri cavalcando l’onda della nostalgia con i Prada Days of Summer. Dieci gozzi in legno, come quelli della campagna pubblicitaria estiva che vede protagonisti Kylie Jenner e Troye sivan tra gli altri, ormeggiate nelle acque del Lido del Faro. Ma non solo. Fino al 13 luglio 2025 il brand regalerà kit per la realizzazione dei mitici portachiavi scooby-doo oppure, per chi preferisce farsi tentare col gusto, sono disponibili anche gelati gratis. L’estate 2025 firmata Prada. L’iniziativa Prada Days of Summer prende forma in due punti strategici di Capri. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Prada regala scooby-doo per abbellire le borse dell’estate

In questa notizia si parla di: prada - estate - regala - scooby

Musica, “Bianca-Prada”: l’inno alla giovinezza di LUK3 pronto a conquistare l’estate - Luk3 è pronto a far scintillare l'estate con "Bianca-Prada", il suo inno alla giovinezza. Dopo il successo ottenuto in Amici 24, il giovane cantautore campano porta avanti la sua carriera con questo brano fresco e coinvolgente, già in rotazione radiofonica e disponibile in digitale.

Prada regala fiori da un chiosco in piazza della Repubblica a Milano: centinaia di persone si mettono in coda - Fanpage.it - Quello organizzato da Prada, però, è solo l'ultimo evento in ordine cronologico che ha richiamato l'attenzione dei milanesi in questa parte finale di estate. Riporta fanpage.it

Sfilata Prada primavera estate 2023: Sheila Atim scintilla con il mini abito che tutte vorrebbero - Vogue Italia - Alla sfilata primavera estate 2023 di Prada della Milano Fashion Week, Sheila Atim ha indossato un abito semplice ma di grande effetto, firmato dal brand Sheila Atim ha conquistato il front row di ... Segnala vogue.it