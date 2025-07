Virtus un acquisto da Euroleague | ingaggiato l' ex Golden State Warriors Alen Smailagic

La Virtus Bologna continua a stupire, rafforzando il suo roster con un acquisto da Eurolega: Alen Smailagic, ex Golden State Warriors. Dopo aver impressionato in Europa e negli Stati Uniti, l’ala-centro classe 2000 promette di portare energia e talento alla squadra. Con Vildoza e Alston junior già nel mirino, questa terza mossa dimostra che la Virtus punta in alto. Il suo impatto sarà decisivo per il futuro dei bianconeri, pronti a scrivere nuove pagine di successo.

Terzo colpo in entrata per la Virtus Bologna. E che colpo. Dopo Vildoza e Alston junior le Vu Nere mettono nel roster Alen Smailagic.  Ala - Centro classe 2000, Smailagic dopo la prima stagione da professionista a Belgrado è volato subito oltreoceano dove nel 2019 ha vestito la canotta dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Virtus, abbonamenti al via. Uno tra Smailagic o Hands per puntare a quota 5.000 - Virtus lancia ufficialmente la campagna abbonamenti, con l’obiettivo di superare i 5000 tifosi pronti a sostenere i bianconeri.

Virtus, tutto ok per Smailagic. Il club adesso fa rotta su Procida - Procida è un ragazzo con la testa sulle spalle, non è indifferente al richiamo economico, ma il salto che vuole fare è oltreoceano. Lo riporta msn.com

La Virtus ufficializza Smailagic. Il direttore generale Ronci: “Ha grande entusiasmo” - Importante colpo di mercato per il club bianconero che ha raggiunto l’accordo con l’ala grande- Riporta msn.com