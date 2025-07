Il nuovo piano di Israele per Gaza | una mega città umanitaria a Rafah

Il nuovo piano di Israele per Gaza, che prevede la creazione di una mega città umanitaria a Rafah, solleva immediatamente forti polemiche. Con il trasferimento di 600.000 sfollati e la prospettiva di accogliere tutti i palestinesi della Striscia, si apre un dibattito acceso tra speranze di pace e timori di crisi umanitarie. Scopriamo insieme i dettagli di questa controversa iniziativa e le sue implicazioni future.

Il progetto, rivelato dal ministro della Difesa ebraico Israel Katz, prevede di trasferire subito 600.000 sfollati e in futuro tutti i palestinesi della Striscia. Si entra solo dopo accurati controlli e non si può uscire. Scoppia subito la polemica.

